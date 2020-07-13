Нардепи направили на доопрацювання законопроект про врегулювання питань у сфері ЖКП

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України направила на повторне друге читання законопроект №2458 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачаються такі зміни до законодавства:

  • запровадження публічних договорів про надання послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, що спрощує процедуру укладення цих договорів як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів послуг;
  • надання права співвласникам багатоквартирного будинку у будь-який час змінювати вид договору у разі прийняття ними рішення про обрання моделі договірних відносин у будинку;
  • визначення повноважень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії;
  • запровадження диференційованих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії та, як наслідок, унеможливлення подвійної компенсації споживачами витрат на утримання та обслуговування центральних та індивідуальних теплових пунктів та інше.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу законопроект №2458 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

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