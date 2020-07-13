Нардепи направили на доопрацювання законопроект про врегулювання питань у сфері ЖКП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України направила на повторне друге читання законопроект №2458 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачаються такі зміни до законодавства:
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- запровадження публічних договорів про надання послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, що спрощує процедуру укладення цих договорів як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів послуг;
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- надання права співвласникам багатоквартирного будинку у будь-який час змінювати вид договору у разі прийняття ними рішення про обрання моделі договірних відносин у будинку;
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- визначення повноважень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії;
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- запровадження диференційованих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії та, як наслідок, унеможливлення подвійної компенсації споживачами витрат на утримання та обслуговування центральних та індивідуальних теплових пунктів та інше.
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Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу законопроект №2458 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.