Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикам

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В парламенте зарегистрировали проект постановления о принятии за основу законопроекта №3613, которым, среди прочего, вводятся ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые подобны мерам к должникам-алиментщикам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, проект постановления №3613/П зарегистрировала на прошлой неделе глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Самым же законопроектом предусмотрено введение обязательной реструктуризации задолженности населения (если задолженность превышает сумму, определенную правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01 октября 2020 года) сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для субсидиантив и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей.

Также им вводятся определенные временные ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В частности, по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охота.

В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 октября 2020 года, взимается по решению суда.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что согласно зарегистрированного законопроекта, за коммунальные долги будут забирать квартиру. В то же время, в правительстве утверждают, что это не соответствует действительности.

В частности, по данным Министерства развития общин и территорий, Законом Украины "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2020 года - это 94 460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

В правительстве также опровергают информацию об обязательном взыскания 50% заработной платы. Отмечается, что по решению суда может быть удержано 50%, но в суд можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации.

Также сообщается, что запрет о выезде за границу, пользование транспортными средствами и оружием не начнет действовать сразу с принятием Закона.

Отметим, что сам законопроект подали в Раду еще в июне этого года, в сентябре он был включен в повестку дня, но потом его притормозили.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

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