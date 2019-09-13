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Рада завершила роботу цього сесійного тижня

Рада завершила роботу цього сесійного тижня

Київ • УНН

 • 10182 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Народні депутати України завершили роботу в сесійній залі парламенту цього тижня. Про закриття засідання Верховної Ради оголосив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Попередньо нардепи ухвалили рішення працювати без перерви після 14 години до вичерпання порядку денного.

Протягом ранкового засідання парламентарі внесли до порядку денного 10 проектів законів і розглянули їх у першому читанні й підтримали постанову про дострокове припинення повноважень всіх членів ЦВК.

Також нардепи скасували пленарне засідання в наступний вівторок, 17 вересня, зробивши його комітетським днем.

Українські Національні Новини

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