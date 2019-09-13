Рада завершила работу на этой сессионной недели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Народные депутаты Украины завершили работу в сессионном зале парламента на этой неделе. О закрытии заседания Верховной Рады объявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
Предварительно нардепы приняли решение работать без перерыва после 14 часов до исчерпания повестки дня.
В течение утреннего заседания парламентарии внесли в повестку дня 10 проектов законов и рассмотрели их в первом чтении и поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.
Также нардепы отменили пленарное заседание в следующий вторник, 17 сентября, сделав его комитетским днем.