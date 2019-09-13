ВР вирішила сьогодні працювати без перерви до вичерпання порядку денного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Народні депутати вирішили сьогодні працювати без обідньої перерви, допоки не вичерпають порядок денний. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
За прогнозом спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламентарям треба буде затриматись приблизно до 14:30, щоб завершити розгляд всіх питань порядку денного. Наразі нардепам залишилось розглянути 5 законопроектів.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні народні депутати не змогли ухвалити проект постанови №2137 про внесення змін до календарного плану проведення ІІ сесії Верховної Ради України 9-го скликання.