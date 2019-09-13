ВР решила сегодня работать без перерыва до исчерпания повестки дня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Народные депутаты решили сегодня работать без обеденного перерыва, пока не исчерпают повестку дня. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата, передает корреспондент УНН.
По прогнозу спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламентариям предстоит задержаться примерно до 14:30, чтобы завершить рассмотрение всех вопросов повестки дня. Сейчас нардепам осталось рассмотреть 5 законопроектов.
Напомним, на сегодняшнем заседании народные депутаты не смогли принять проект постановления №2137 о внесении изменений в календарный план проведения II сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.