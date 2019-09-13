Нардепи не захотіли змінювати календарний план другої сесії
Київ • УНН
КИЇВ.13 вересня. УНН. Народні депутати не змогли ухвалити проект Постанови 2137 про внесення змін до календарного плану проведення ІІ сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Відповідне рішення підтримали лише 29 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Рішення не прийняте”, — зазначив спікер ВРУ Дмитро Разумков.
Автори постанови запропонували внести до календарного плану такі зміни: 17 вересня — робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); 23 вересня — засідання Погоджувальної ради, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); 24 вересня — пленарні засідання; 25 вересня — пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); 26 вересня — робота з виборцями; 27 вересня — робота з виборцями.
Втім більшість парламентарів наголосили на тому, що, зокрема, у мажоритарників уже заплановані зустрічі з виборцями відповідно до чинного календарного плану.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України 9 скликання. До порядку денного пропонується включити, зокрема, законопроект про викривачів корупції.