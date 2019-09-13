Нардепы не захотели менять календарный план второй сессии
Киев • УНН
КИИВ.13 сентября. УНН. Народные депутаты не смогли принять проект постановления 2137 о внесении изменений в календарный план проведения II сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва. Соответствующее решение поддержали только 29 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
“Решение не принято”, — отметил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.
Авторы постановления предложили внести в календарный план следующие изменения: 17 сентября — работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); 23 сентября — заседание Согласительного совета, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); 24 сентября — пленарные заседания; 25 сентября — пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); 26 сентября — работа с избирателями; 27 сентября — работа с избирателями.
Впрочем большинство парламентариев отметили, что, в частности, мажоритарщиков уже запланированы встречи с избирателями в соответствии с действующим календарным планом.
Напомним, сегодня состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины 9 созыва. В повестку дня предлагается включить, в частности, законопроект о обличителей коррупции.