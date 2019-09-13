ВР сьогодні планує розглянути законопроект про викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України 9 скликання. До порядку денного пропонується включити, зокрема, законопроект про викривачів корупції, повідомляє УНН.
Народні депутати планують розглянути питання про включення ряду законопроектів до порядку денного пленарного засідання та прийняття рішення. Зокрема, це:
— проект Закону “Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції”, № 1010;
— проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України”, №№ 1036, 1036-1;
— проект Закону “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, №№ 1054, 1054-1, 1054-2.
У цей день планується розглянути проекти законів “Про концесію” і “Про оренду державного та комунального майна”.
Окрім того, планується включити до порядку денного і розглянути законопроекти щодо ліцензування господарської діяльності та прискорення дерегуляції у цій сфері, а також два законопроекти щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.