Оприлюднено текст законопроекту про викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З’явився текст президентського законопроекту, яким передбачена винагорода викривачам корупції, повідомляє УНН.
Законопроектом встановлюється термін викривач – "фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою".
Питанням взаємодії з викривачами та їхнім захистом (викривачі перебувають під державним захистом) має займатися Національне агентство з питань запобігання корупції.
Щодо винагороду викривачам корупції то її запропоновано виплачувати з коштів, що надходять від відшкодування збитків державі.
В законопроекті передбачене наступне:
"Стаття 53-7. Винагорода викривачу
1. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.
2. Розмір винагороди визначається судом у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
3. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості повідомленої ними інформації".
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