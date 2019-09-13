ВР сегодня планирует рассмотреть законопроект про обличителей коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины 9 созыва. В повестку дня предлагается включить, в частности, законопроект о обличителей коррупции, сообщает УНН.
Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о включении ряда законопроектов в повестку дня пленарного заседания и принятия решения. В частности, это:
- проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции "про обличителей коррупции", № 1010;
- проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины", №№ 1036, 1036-1;
- проект Закона "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", №№ 1054, 1054-1, 1054-2.
В этот день планируется рассмотреть проекты законов "О концессии" и "Об аренде государственного и коммунального имущества".
Кроме того, планируется включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты относительно лицензирования хозяйственной деятельности и ускорения дерегуляции в этой сфере, а также два законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.