Рада ЄС розширила санкції проти білорусі, яка допомагала рф обходити обмеження

Рада Європейського союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, щоб розв'язати проблему їх обходу. Зокрема, ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, вводяться санкції на експорт до білорусі товарів і технологій морського судноплавства тощо. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

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Сьогодні Рада ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, з огляду на участь режиму в незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні росії проти України. Ці комплексні заходи спрямовані на віддзеркалення кількох обмежувальних заходів, які вже діють проти росії, і таким чином вирішують проблему обходу, що виникає внаслідок високого ступеня інтеграції, що існує між російською та білоруською економіками