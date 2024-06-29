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Рада ЄС розширила санкції проти білорусі, яка допомагала рф обходити обмеження

Київ • УНН

 • 24621 перегляди

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти білоруської економіки, щоб розв'язати питання обходу санкцій, накладених на росію, зокрема продовжив заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та обмежив транзит товарів подвійного призначення через територію Білорусі.

Рада ЄС розширила санкції проти білорусі, яка допомагала рф обходити обмеження

Рада Європейського союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, щоб розв'язати проблему їх обходу. Зокрема, ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, вводяться санкції на експорт до білорусі товарів і технологій морського судноплавства тощо. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Рада ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, з огляду на участь режиму в незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні росії проти України. Ці комплексні заходи спрямовані на віддзеркалення кількох обмежувальних заходів, які вже діють проти росії, і таким чином вирішують проблему обходу, що виникає внаслідок високого ступеня інтеграції, що існує між російською та білоруською економіками

 - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу білорусі.

Подальші обмеження також вводяться на експорт до білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші

- зазначається в повідомленні.

Рада ЄС забороняє надання певних послуг білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші.

Розширюється заборона на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у білорусі.

Крім того, щоб мінімізувати ризик обходу, ЄС заборонить транзит через територію білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технологічному зміцненню білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки.

Нагадаємо

Рада Європейського союзу ввела санкції щодо двох фізичних осіб і чотирьох компаній, яких покарали за допомогу в обході вже запроваджених санкцій проти росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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