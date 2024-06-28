Допомагали обходити санкції проти рф: Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти низки осіб та компаній
Київ • УНН
Рада ЄС запровадила санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох компаній за допомогу в обході санкцій проти росії, зокрема проти Дмитра Бєлоглазова та його компанії ТОВ "Тітул".
Рада Європейського союзу ввела санкції щодо двох фізичних осіб і чотирьох компаній, яких покарали за допомогу в обході вже запроваджених санкцій проти росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.
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Як зазначається в повідомленні, Рада ЄС внесла до санкційного списку Дмитра Бєлоглазова та його компанія ТОВ "Титул".
"Бєлоглазов разом з Олегом Дерипаскою, на якого вже діють обмежувальні заходи ЄС, відповідає за створення складної схеми обходу. Його компанія ТОВ "Титул" створила дочірню компанію ЗАТ "Іліадіс", щоб придбати частку Дерипаски в міжнародній компанії LLC Rasperia Trading Limited, що володіє акціями вартістю 28,5 млн євро іншої європейської компанії STRABAG SE, активи якої були заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС. За допомогою цього механізму Дерипаска зумів продати свої заморожені активи "Rasperia" та отримав еквівалентну економічну вигоду. Зважаючи на цю схему обходу, ЗАТ "Іліадіс" і "Rasperia" також потрапили під санкції Ради", - йдеться в повідомленні.
В Раді ЄС зазначили, що загалом санкції введено на понад 2200 фізичних та юридичних осіб.
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Євросоюз ввів санкції щодо найбільшого оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" через агресію росії щодо України. Під обмеження також потрапив генеральний директор компанії михайло концерєв.