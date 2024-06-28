Допомагали обходити санкції проти рф: Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти низки осіб та компаній

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59674 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145819 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141383 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119392 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130955 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84224 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92534 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98539 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89584 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219191 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40947 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18285 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17912 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41008 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19545 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141385 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219192 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369611 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305255 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9888 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30226 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27191 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119394 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32343 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Допомагали обходити санкції проти рф: Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти низки осіб та компаній

Київ • УНН

 • 72010 перегляди

Рада ЄС запровадила санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох компаній за допомогу в обході санкцій проти росії, зокрема проти Дмитра Бєлоглазова та його компанії ТОВ "Тітул".

Допомагали обходити санкції проти рф: Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти низки осіб та компаній

Рада Європейського союзу ввела санкції щодо двох фізичних осіб і чотирьох компаній, яких покарали за допомогу в обході вже запроваджених санкцій проти росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, Рада ЄС внесла до санкційного списку Дмитра Бєлоглазова та його компанія ТОВ "Титул".

"Бєлоглазов разом з Олегом Дерипаскою, на якого вже діють обмежувальні заходи ЄС, відповідає за створення складної схеми обходу. Його компанія ТОВ "Титул" створила дочірню компанію ЗАТ "Іліадіс", щоб придбати частку Дерипаски в міжнародній компанії LLC Rasperia Trading Limited, що володіє акціями вартістю 28,5 млн євро іншої європейської компанії STRABAG SE, активи якої були заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС. За допомогою цього механізму Дерипаска зумів продати свої заморожені активи "Rasperia" та отримав еквівалентну економічну вигоду. Зважаючи на цю схему обходу, ЗАТ "Іліадіс" і "Rasperia" також потрапили під санкції Ради", - йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС зазначили, що загалом санкції введено на понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

Євросоюз ввів санкції щодо найбільшого оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" через агресію росії щодо України. Під обмеження також потрапив генеральний директор компанії михайло концерєв.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45