Совет Европейского союза ввел санкции в отношении двух физических лиц и четырех компаний, которых наказали за помощь в обходе уже введенных санкций против россии. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, Совет ЕС внес в санкционный список Дмитрия Белоглазова и его компанию ООО "Титул".

"Белоглазов вместе с Олегом Дерипаской, на которого уже действуют ограничительные меры ЕС, отвечает за создание сложной схемы обхода. Его компания ООО "Титул" создала дочернюю компанию ЗАО "Илиадис", чтобы приобрести долю Дерипаски в международной компании LLC Rasperia Trading Limited, владеющей акциями стоимостью 28,5 млн евро другой европейской компании STRABAG SE, активы которой были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС. С помощью этого механизма Дерипаска сумел продать свои замороженные активы "Rasperia" и получил эквивалентную экономическую выгоду. Учитывая эту схему обхода, ЗАО "Илиадис" и "Rasperia" также попали под санкции Совета", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что в целом санкции введены на более 2200 физических и юридических лиц.

Напомним

Евросоюз ввел санкции в отношении крупнейшего оператора контейнерных перевозок "Трансконтейнер" из-за агрессии россии в отношении Украины. Под ограничения также попал генеральный директор компании михаил концерев.