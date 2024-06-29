Совет Европейского союза принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, чтобы решить проблему их обхода. В частности, ЕС продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, вводятся санкции на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства и тому подобное. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, учитывая участие режима в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Эти комплексные меры направлены на отражение нескольких ограничительных мер, которые уже действуют против России, и таким образом решают проблему обхода, возникающую вследствие высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками - говорится в сообщении.

В частности, Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала Беларуси.

Дальнейшие ограничения также вводятся на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, а также предметов роскоши - отмечается в сообщении.

Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию. Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и других.

Расширяется запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси.

Кроме того, чтобы минимизировать риск обхода, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-технологическому укреплению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности.

Напомним,

Совет Европейского союза ввел санкции в отношении двух физических лиц и четырех компаний, которых наказали за помощь в обходе уже введенных санкций против России.