Рада внесла зміни до Податкового кодексу щодо покращення адміністрування акцизного податку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2317 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2317 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку має на меті удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання.
Законопроектом переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів. Також надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену).
Окрім того, скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу, для промислових споживачів подовжено термін для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів, уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального.
Також перенесено термін запровадження систему співставлення показників витратомірів та СЕАРПСЕ на 1 липня 2020 року, передбачено можливість з 1 липня 2020 року здійснювати постачання пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників із обмеженням терміну його погашення (15 календарних днів). Також запроваджено механізм для внесення залишків пального до системи суб’єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб’єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.
Нагадаємо, під час консультацій з керівництвом Верховної Ради парламентарі попередньо вирішили залишити багатомільярдні надходження від акцизу на пальне місцевим бюджетам, втім посилити контроль центральних органів влади за використанням цих коштів.