Рада візьметься за законопроекти щодо статуса заручників ОРДЛО не раніше травня

"Як реаліст, я бачу, що це може трапитися не раніше травня, тому що зараз ми розглядаємо поправки до закону про мову і блокує їх точно не перший віце-спікер – розгляд цих питань. У нас накопичилося багато важливих законопроектів як першочергових, починаючи з обов'язкового повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення, і ще є певні речі, які є кричущими", - заявила перший віце-спікер.

За її словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано 7 законопроектів, які стосуються врегулювання питань, пов’язаних зі статусом політв’язнів та заручників. Кілька цих законопроектів рекомендував відхилити профільний комітет, і є три законопроекти, які рекомендовано розглянути у першому читанні.

Зокрема комітет рекомендував ухвалити в першому читанні законопроект про внесення змін до закону ”Про боротьбу з тероризмом” (щодо основ соціального захисту заручників) (№ 8337) та проект закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами (№ 8205).

Також, за її словами, рекомендований законопроект № 9478, який дозволить надати статус учасників бойових дій 24 військовим морякам, захопленим Росією в районі Керченської протоки, і які є військовополоненими.

Як пояснила Геращенко, оскільки парламент в Україні уже увійшов у "передвиборчу турбулентність" розглянути ці законопроекти найближчим часом не буде можливості.

Нагадаємо, у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні слідкують за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, затриманих РФ під час військово-морського інциденту біля Керченської протоки та вважають, що на них має поширюватись захист, передбачений для військовополонених.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.