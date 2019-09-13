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Рада ухвалила за основу запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів

Рада ухвалила за основу запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Законодавці ухвалили за основу законопроекти 1049 і 1051 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такі рішення підтримали 269 і 262 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.

Проект закону 1049 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також проект закону 1051 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування направлені на ефективне функціонування єдиного рахунку та встановлення заборони щодо звернення стягнення та накладення арешту на кошти на такому єдиному рахунку платників податків. При цьому, застосування такого рахунку буде цілком добровільним – за бажанням платника податків.

На думку авторів законопроектів, їх ухвалення сприятиме спрощенню ведення бізнесу, налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами.

Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроектів до порядку денного. Також нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину часу підготовки законопроектів до розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, 11 вересня ухвалила за основу внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

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