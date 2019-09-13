Рада приняла за основу введение единого счета для уплаты налогов и сборов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Законодатели приняли за основу законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такие решения поддержали 269 и 262 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.
Проект закона 1049 о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также проект закона 1051 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование направленные на эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на счет на таком едином счете налогоплательщиков. При этом, применение такого счета будет полностью добровольным - по желанию налогоплательщика.
По мнению авторов законопроектов, их принятие будет способствовать упрощению ведения бизнеса, налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами.
Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроектов в повестку дня. Также нардепы приняли решение о сокращении на половину времени подготовки законопроектов к рассмотрению во втором чтении.
Напомним, 11 сентября приняла за основу внесение изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.