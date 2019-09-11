ВР ухвалила за основу внесення змін до Податкового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали за основу законопроект №1072 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів, передає корреспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб передбачає внести зміни до Податкового кодексу України з метою врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Також 266 парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила за основу законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.