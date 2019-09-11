ВР приняла за основу внесение изменений в Налоговый кодекс

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц предусматривает внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Также 266 парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла за основу законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.