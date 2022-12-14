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Рада ухвалила всі законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ України в ЄС

Рада ухвалила всі законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ України в ЄС

Київ • УНН

 • 1149778 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила всі законопроєкти, необхідні для виконання рекомендацій Європейської комісії, щоб розпочати переговори про вступ України в ЄС. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

Деталі

Стефанчук нагадав, що ці рекомендації були надані Україні разом з отриманням 23 червня 2022 року статусу кандидата на членство в ЄС. Частина з них – зона відповідальності українського парламенту.

"Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та прийняла усі необхідні системні законопроекти для виконання рекомендацій Єврокомісії", – запевнив Стефанчук.

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Голова ВР перерахував усі закони та рішення, які були потрібні Україні як кандидату на вступ до Європейського Союзу і які парламент ухвалив майже за шість місяців:

• Реформа Конституційного суду: Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах".

• Погодження аудіовізуального законодавства з європейським: Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про медіа".

• Удосконалення законодавства про нацменшини: Верховна Рада України ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти)".

• Боротьба з відмиванням коштів: зокрема, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу"; закон "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму"; закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843".

• Продовження судової реформи: Верховна Рада обрала за своєю квотою членами Вищої ради правосуддя двох кандидатів.

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