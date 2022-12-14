Рада приняла все законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада приняла все законопроекты, необходимые для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.
Детали
Стефанчук напомнил, что эти рекомендации были предоставлены Украине вместе с получением 23 июня 2022 статуса кандидата на членство в ЕС. Часть из них – зона ответственности украинского парламента.
"Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада Украины выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии", – заверил Стефанчук.
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Глава ВР перечислил все законы и решения, которые были нужны Украине как кандидату на вступление в Европейский Союз и которые парламент принял почти за шесть месяцев:
• Реформа Конституционного суда: Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе".
• Согласование аудиовизуального законодательства с европейским: Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О медиа".
• Совершенствование законодательства о нацменьшинствах: Верховная Рада Украины приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах)".
• Борьба с отмыванием средств: в частности, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга"; закон "О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма"; закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843".
• Продолжение судебной реформы: Верховная Рада избрала по своей квоте членами Высшего совета правосудия двух кандидатов.
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