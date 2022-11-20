Україна може вступити в ЄС без завершення війни – Стефанішина

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"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у тому випадку, якщо війна не буде остаточно завершена. Нагадаю, що ми уклали угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна в Донецькій і Луганській областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, навіть не було окремих застережень", – повідомила Стефанішина.

Нагадаємо

За даними опитування, понад 80% українців бачать Україну в ЄС через 10 років.