Понад 80% українців бачать Україну в ЄС через 10 років – опитування

Цитата

"88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

Лише 5% опитаних вважають, що за 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей. Оптимізм знижується із заходу на схід.

Однак соціологи підкреслили, що фактично у всіх регіонах абсолютна більшість з надією бачать майбутнє України – від 90% на заході до 76% на сході.

Зазначимо, що 96% готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо зрештою Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Додамо

Опитування провели з 21 по 23 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Усього опитали 1000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Нагадаємо

86% українців вважають, що справи в Україні розвиваються правильно.