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Более 80% украинцев видят Украину в ЕС через 10 лет – опрос

Киев • УНН

 • 354623 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Большинство украинцев убеждены, что через 10 лет Украина будет в составе Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Цитата

"88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%", – говорится в сообщении.

Детали

Лишь 5% опрошенных считают, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей. Оптимизм снижается с запада на восток.

Однако социологи подчеркнули, что фактически во всех регионах абсолютное большинство с надеждой видит будущее Украины – от 90% на западе до 76% на востоке.

Отметим, что 96% готовы испытывать материальные трудности 3-5 лет, если в итоге Украина станет преуспевающей страной и членом Европейского Союза.

Добавим

Опрос провели с 21 по 23 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего опросили 1000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. 

Напомним

86% украинцев считают, что дела в Украине развиваются правильно.

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