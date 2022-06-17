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В ОП назвали умови для початку переговорів про вступ України до ЄС

В ОП назвали умови для початку переговорів про вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 130822 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу має виконати деякі умови, серед важливих – посилити боротьбу з корупцією та олігархами. Про це повідомив очільник ОП Андрій Єрмак в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС", - написав Єрмак.

Деталі

За словами Єрмака, Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.

Йдеться про ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, а також завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Серед інших важливих кроків:

  • Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
  • Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
  • Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • Має запрацювати "антиолігархічний" закон;
  • Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

    • Нагадаємо 

    Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    Київ дякує за рішення Єврокомісії про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України і очікує позитивні підсумки саміту ЄС.

    Українські Національні Новини

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