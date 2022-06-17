В ОП назвали умови для початку переговорів про вступ України до ЄС

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"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС", - написав Єрмак.

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За словами Єрмака, Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.

Йдеться про ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, а також завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Серед інших важливих кроків:

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Має запрацювати "антиолігархічний" закон;

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Київ дякує за рішення Єврокомісії про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України і очікує позитивні підсумки саміту ЄС.