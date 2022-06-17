В ОП назвали умови для початку переговорів про вступ України до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу має виконати деякі умови, серед важливих – посилити боротьбу з корупцією та олігархами. Про це повідомив очільник ОП Андрій Єрмак в Telegram, інформує УНН.
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"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС", - написав Єрмак.
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За словами Єрмака, Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.
Йдеться про ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, а також завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Серед інших важливих кроків:
Нагадаємо
Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Київ дякує за рішення Єврокомісії про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України і очікує позитивні підсумки саміту ЄС.