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"Історичне рішення": Зеленський дякує Єврокомісії і очікує позитивні підсумки саміту ЄС щодо заявки України на вступ

"Історичне рішення": Зеленський дякує Єврокомісії і очікує позитивні підсумки саміту ЄС щодо заявки України на вступ

Київ • УНН

 • 147888 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Київ дякує за рішення Єврокомісії про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України і очікує позитивні підсумки саміту ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Євроради (саміту ЄС - ред.) наступного тижня", - зазначив Зеленський у Twitter.

Деталі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram подякував Урсулі фон дер Ляєн за це рішення від усього українського народу. "Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах. Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії у рамках Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості. Статус кандидата й рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективній відбудові та відновленні країни відповідно до європейських практик і стандартів", - зазначив очільник уряду.

"Європейська історія в процесі становлення. Ми вітаємо позитивний висновок Єврокомісії щодо того, що Україні слід надати статус кандидата в ЄС на саміті ЄС наступного тижня. Це буде яскравим доказом європейського лідерства та величезним поштовхом для подальших перетворень України", - додав голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Доповнення

17 червня Європейська комісія оголосила, що рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

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