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"Историческое решение": Зеленский благодарит Еврокомиссию и ожидает положительных итогов саммита ЕС по заявке Украины на вступление

Киев • УНН

 • 147884 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Киев приветствует решение Еврокомиссии о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз и ожидает положительных итогов саммита ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Приветствую положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит и нашу победу. Спасибо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги Евросовета (саммита ЕС – ред.) на следующей неделе", - отметил Зеленский в Twitter.

Детали

Премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за это решение от всего украинского народа. "Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах. Как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности. Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном возобновлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами", - отметил глава правительства.

"Европейская история в процессе становления. Мы приветствуем положительное заключение Еврокомиссии о том, что Украине следует предоставить статус кандидата в ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это будет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины", – добавил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Дополнение

17 июня Европейская комиссия объявила, что рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

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