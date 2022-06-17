В ОП назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз должна выполнить некоторые условия, среди важных – усилить борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram, информирует УНН.
Цитата
"Наша задача – сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС", - написал Ермак.
Детали
По словам Ермака, Еврокомиссия предоставляет план действий, который следует выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Речь идет о принятии и внедрении законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, а также завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
Среди других важных шагов:
Напомним
Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Киев благодарит за решение Еврокомиссии о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз для Украины и ожидает положительных итогов саммита ЕС.