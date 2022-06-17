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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз должна выполнить некоторые условия, среди важных – усилить борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Наша задача – сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС", - написал Ермак.

Детали

По словам Ермака, Еврокомиссия предоставляет план действий, который следует выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Речь идет о принятии и внедрении законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, а также завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Среди других важных шагов: 

  • Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
  • Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
  • Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • Должен заработать "антиолигархический" закон;
  • Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

    • Напомним 

    Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

    Киев благодарит за решение Еврокомиссии о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз для Украины и ожидает положительных итогов саммита ЕС.

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