Рада ухвалила у першому читанні зміни до КПК зі скасуванням "правки Лозового"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо змін до кримінального процесуального законодавства №1009, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро. Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону №1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу як для ефективного здійснення досудового розслідування, так і для надання стороні захисту додаткових гарантій від можливих зловживань з боку суддів, слідчих та прокурорів.
Ухваленню закону передувала перерва, яку оголосив спікер Ради Дмитро Разумков на 30 хвилин одразу після ухвалення закону і яка затягнулась на півтори години.
Нагадаємо, народні депутати з провладної більшості ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент, попри незгоду решти парламентарів. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 245 народних депутатів.