Рада приняла в первом чтении изменения в УПК с отменой "правки Лозового"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в уголовное процессуальное законодательство №1009, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона №1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров.
Принятию закона предшествовал перерыв, который объявил спикер Рады Дмитрий Разумков на 30 минут сразу после принятия закона и которая затянулась на полтора часа.
Напомним, народные депутаты из провластного большинства приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте, несмотря на несогласие остальных парламентариев. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов.