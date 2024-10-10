Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про статус бойових медиків

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 59926 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 122853 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 163429 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 130535 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 121312 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 119406 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 151928 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76081 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84570 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 186899 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 54717 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 46161 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 44261 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 43957 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 40693 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 163432 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 151931 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 186900 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 522572 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 600880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 10183 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 37150 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 36495 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38527 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60913 перегляди
Актуальне
Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про статус бойових медиків

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про статус бойових медиків

Київ • УНН

 • 14749 перегляди

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11423, що визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги та врегульовує статус бойових медиків. Документ також стосується цивільно-військового співробітництва.

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11423  визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва та врегульовує статус бойових медиків. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

#11423 - визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва та врегульовує статус бойових медиків.  (Прийняли - ред.) за основу (228)

- пише нардеп. 

В Україні збільшили держзамовлення на підготовку військових, медиків та будівельників 28.06.24, 21:00 • 25763 перегляди

Доповнення

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт  визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва.

Прийняття цього законопроєкту дозволить військовослужбовцям сил оборони та сил безпеки, які мають відповідну курсову або фахову підготовку, або відповідну компетенцію, надавати допомогу з проведенням медичних інтервенцій та застосуванням лікарських засобів

- йдеться в документі. 

Окрім того, очікується, що  прийняття цього законопроєкту також дозволить впровадити стандарти збройних сил країн-членів НАТО у діяльність Збройних Сил України.

Йдеться про частину, що стосується цивільно-військового співробітництва, що надасть можливість збільшити бойовий потенціал ЗСУ шляхом створення механізму ефективної взаємодії з цивільним середовищем (органами влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, цивільним населенням) під час виконання завдань за призначенням

Нагадаємо

З квітня в Україні стартували нові курси навчання для мобілізованих медиків у Військово-медичній академії Збройних Сил України з новим методом присвоєння офіцерського звання.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
natoNATO
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56