Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про статус бойових медиків
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11423, що визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги та врегульовує статус бойових медиків. Документ також стосується цивільно-військового співробітництва.
У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11423 визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва та врегульовує статус бойових медиків. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
#11423 - визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва та врегульовує статус бойових медиків. (Прийняли - ред.) за основу (228)
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Доповнення
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги, цивільно-військового співробітництва.
Прийняття цього законопроєкту дозволить військовослужбовцям сил оборони та сил безпеки, які мають відповідну курсову або фахову підготовку, або відповідну компетенцію, надавати допомогу з проведенням медичних інтервенцій та застосуванням лікарських засобів
Окрім того, очікується, що прийняття цього законопроєкту також дозволить впровадити стандарти збройних сил країн-членів НАТО у діяльність Збройних Сил України.
Йдеться про частину, що стосується цивільно-військового співробітництва, що надасть можливість збільшити бойовий потенціал ЗСУ шляхом створення механізму ефективної взаємодії з цивільним середовищем (органами влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, цивільним населенням) під час виконання завдань за призначенням
Нагадаємо
З квітня в Україні стартували нові курси навчання для мобілізованих медиків у Військово-медичній академії Збройних Сил України з новим методом присвоєння офіцерського звання.