Рада в первом чтении приняла законопроект о статусе боевых медиков

ukenru
Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  50107 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  80837 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  57844 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  115353 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  124668 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  152371 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126525 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116602 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112268 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129698 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  89080 просмотра
Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

  •  78971 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107060 просмотра
В Запорожье произошел взрыв

В Запорожье произошел взрыв

  •  32586 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  28450 просмотра
публикации
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  28450 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  152359 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  125763 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  144584 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  177426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107060 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  104626 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  109137 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  116277 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  120528 просмотра
Актуальное
Рада в первом чтении приняла законопроект о статусе боевых медиков

Рада в первом чтении приняла законопроект о статусе боевых медиков

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:40  •  7305 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11423, определяющий понятие тактической догоспитальной помощи и регулирующий статус боевых медиков. Документ также касается гражданско-военного сотрудничества.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №11423  определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества и регулирует статус боевых медиков. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

#11423 - определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества и регулирует статус боевых медиков.  (Приняли - ред.) за основу (228)

- пишет нардеп 

В Украине увеличили госзаказ на подготовку военных, медиков и строителей28 июня 2024, 18:00 • 25592 просмотра

Дополнение

Согласно пояснительной записке, законопроект  определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества.

Принятие этого законопроекта позволит военнослужащим сил обороны и сил безопасности, которые имеют соответствующую курсовую или профессиональную подготовку, или соответствующую компетенцию, оказывать помощь с проведением медицинских интервенций и применением лекарственных средств

- говорится в документе. 

Кроме того, ожидается, что  принятие этого законопроекта также позволит внедрить стандарты вооруженных сил стран-членов НАТО в деятельность Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о части, касающейся гражданско-военного сотрудничества, что позволит увеличить боевой потенциал ВСУ путем создания механизма эффективного взаимодействия с гражданской средой (органами власти и местного самоуправления, общественными объединениями, международными организациями, гражданским населением) при выполнении задач по назначению

Напомним,

С апреля в Украине стартовали новые курсы обучения для мобилизованных медиков в Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Украины с новым методом присвоения офицерского звания.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина