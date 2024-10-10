Рада в первом чтении приняла законопроект о статусе боевых медиков
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №11423, определяющий понятие тактической догоспитальной помощи и регулирующий статус боевых медиков. Документ также касается гражданско-военного сотрудничества.
В четверг, 10 октября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №11423 определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества и регулирует статус боевых медиков. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
#11423 - определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества и регулирует статус боевых медиков. (Приняли - ред.) за основу (228)
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Дополнение
Согласно пояснительной записке, законопроект определяет понятие тактической догоспитальной помощи, гражданско-военного сотрудничества.
Принятие этого законопроекта позволит военнослужащим сил обороны и сил безопасности, которые имеют соответствующую курсовую или профессиональную подготовку, или соответствующую компетенцию, оказывать помощь с проведением медицинских интервенций и применением лекарственных средств
Кроме того, ожидается, что принятие этого законопроекта также позволит внедрить стандарты вооруженных сил стран-членов НАТО в деятельность Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о части, касающейся гражданско-военного сотрудничества, что позволит увеличить боевой потенциал ВСУ путем создания механизма эффективного взаимодействия с гражданской средой (органами власти и местного самоуправления, общественными объединениями, международными организациями, гражданским населением) при выполнении задач по назначению
Напомним,
С апреля в Украине стартовали новые курсы обучения для мобилизованных медиков в Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Украины с новым методом присвоения офицерского звания.