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Рада розглянула понад 400 поправок до законопроекту про мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада України розглянула 418 поправок з понад 2 тисяч до проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д), який розглядається у другому читанні, передає кореспондент УНН.

Рада розглянула понад 400 поправок до законопроекту про мову

Так, під час ранкового засідання було розглянуто 418 поправок.

Ухвалення проекту закону №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", як зазначається у пояснювальній записці, сприятиме "злагоді у суспільстві, утвердженню української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, консолідації та розвиткові української нації".

Цей документ, зокрема, урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя, зокрема, в освіті та науці.

Водночас, дія цього закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України розглянула лише 272 з понад 2 тисяч поправок до законопроекту про державну мову, який розглядається у другому читанні.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2 000 поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій спрогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

Як повідомляв УНН, комісар Раді Європи Дуня Міятович закликала ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.

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