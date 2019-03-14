Рада рассмотрела более 400 поправок к законопроекту о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Верховная Рада Украины рассмотрела 418 поправок из более 2 тысяч к проекту закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д), который рассматривается во втором чтении, передает корреспондент УНН.
Так, во время утреннего заседания были рассмотрены 418 поправок.
Принятие проекта закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", как отмечается в пояснительной записке, будет способствовать "согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, консолидации и развитию украинской нации".
Этот документ, в частности, регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, в частности, в образовании и науке.
В то же время, действие этого закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины рассмотрела только 272 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о государственном языке, который рассматривается во втором чтении.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.
Как сообщал УНН, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.