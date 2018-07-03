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Рада посилила відповідальність за несплату аліментів

Рада посилила відповідальність за несплату аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів. Парламентарі 230 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законом посилено відповідальність за несплату аліментів та збільшено строк звернення і період, за який може бути стягнуто аліменти.

Передбачається, що несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, — тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

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Несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, — тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Законом зменшено сукупний розмір заборгованості за несплату аліментів до трьох місяців для призначення суспільно корисних робіт. У разі вчинення повторного протягом року адмінправопорушення, пов’язаного з несплатою аліментів, передбачено застосування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин.

Законом запроваджено необхідність подання заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини понад 6 місяців для осіб, які матимуть намір входити до складу Кабінету Міністрів України, займати посади державної служби категорії “А та Б”, заступників міністра, а також реєструватися кандидатами у народні депутати і депутати місцевих рад.

Як повідомляв УНН, у лютому набув чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.

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