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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84271 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112183 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133113 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139988 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176708 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142585 просмотра

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Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Киев  •  УНН

 • 15778 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 230 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законом усилена ответственность за неуплату алиментов и увеличен срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Предполагается, что неуплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, которая привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, - влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

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Неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который страдает на тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкое орфанное заболевание, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, требует трансплантации органа или паллиативной помощи, что привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, - влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Законом уменьшены совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусмотрено применение административного взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

Законом введена необходимости подачи заявления об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка более 6 месяцев для лиц, которые будут иметь намерение войти в состав Кабинета Министров Украины, занимать должности государственной службы категории "А и Б", заместителей министра, а также регистрироваться кандидатами в народные депутаты и депутаты местных советов.

Как сообщал УНН, в феврале вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.

Украинские Национальные Новости

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