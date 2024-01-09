Рада планує завтра призначити Ольгу Піщанську головою Рахункової палати - нардеп
Київ • УНН
Ольга Піщанська завтра, ймовірно, буде призначена головою Рахункової палати України.
Верховна Рада ймовірно в середу, 10 січня, призначить колишню голову Антимонопольного комітету, члена Рахункової палати Ольгу Піщанську головою Рахункової палати. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"А ще завтра буде завершено призначення Ольги Піщанської головою Рахункової палати України. Це перше питання, по факту продовження з минулого засідання. Влада голоси вже на неї підзібрала, так що все буде ок у них", - написав Железняк.
Він додав, що завтра також планується прийняття в першому читанні законопроекту, необхідний для переговорів про членство в ЄС.
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Нагадаємо
Рахункову палату з 2018 року по квітень 2023 року очолював Валерій Пацкан.
Ольга Піщанська була звільнена з посади голови АМКУ 5 вересня 2023 року.
21 грудня Верховна Рада схвалила призначення чотирьох членів Рахункової палати, в тому числі і Піщанської. Тоді повідомлялося, що Піщанську можуть обрати головою Рахункової палати.