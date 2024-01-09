Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Эксклюзив
В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем
  •  132367 просмотра

В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  153546 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  122581 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  156219 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  179514 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  211133 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  213388 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  186324 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  161856 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  153287 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  144401 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  152437 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  220391 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  245605 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  211477 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rada-planiruet-zavtra-naznachit-olgu-pishchanskuyu-glavoi-schetnoi-palati-nardep

Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 19:19  •  11841 просмотра

Read in English

Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.

Верховная Рада вероятно в среду, 10 января, назначит бывшую главу Антимонопольного комитета, члена Счетной палаты Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"А еще завтра будет завершено назначение Ольги Пищанской председателем Счетной палаты Украины. Это первый вопрос, по факту продолжение с прошлого заседания. Власть голоса уже на нее подсобрала, так что все будет ок у них", - написал Железняк.

Он добавил, что завтра также планируется принятие в первом чтении законопроекта, необходимый для переговоров о членстве в ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде зарегистрировали законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Напомним,

Счетную палату с 2018 года по апрель 2023 года возглавлял Валерий Пацкан.

Ольга Пищанская была уволена с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.

21 декабря Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты, в том числе и Пищанской. Тогда сообщалось, что Пищанскую могут избрать председателем Счетной палаты.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Рада планує завтра призначити Ольгу Піщанську головою Рахункової палати - нардеп
Parliament plans to appoint Olha Pishchanska as head of the Accounting Chamber tomorrow - MP
Новости по теме

Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.

Политика •   •  11841 просмотра
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.

Война •   •  13947 просмотра
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

У заместителя министра обороны Умерова появилась новая советница: что известно

Богдана Яровая, председатель общественной организации, была назначена советником заместителя министра обороны Украины.

Политика •   •  15184 просмотра
У заместителя министра обороны Умерова появилась новая советница: что известно

Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии

Зеленский и премьер-министр Бельгии де Кру обсудили разблокирование помощи ЕС и усиление противовоздушной обороны Украины. Они также сосредоточились на интеграции Украины в ЕС и мирных усилиях.

Политика •   •  17251 просмотра
Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии

Залужный планировал наступление на Запорожском направлении, но США не поддержали эту идею - СМИ

Украинский военный руководитель запланировал наступление на Запорожье в 2022 году, чтобы отрезать Крым, но США призвали сосредоточиться на Херсоне.

Война •   •  22441 просмотра
Залужный планировал наступление на Запорожском направлении, но США не поддержали эту идею - СМИ

Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения оккупантов

Армейская авиация нанесла удары по 9 вражеским направлениям, ракетные подразделения нанесли удары по живой силе и артиллерии противника.

Война •   •  19809 просмотра
Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения оккупантов

Историческая петиция: в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за постоянных нарушений ценностей ЕС.

Новости Мира •   •  18357 просмотра
Историческая петиция: в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"

Зеленский сообщил, что санкции замедляют российскую оборонную промышленность, призвал перекрыть пути обхода санкций. Он благодарит тех, кто помогает Украине бороться за свободу.

Война •   •  22202 просмотра
Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

Украина сообщила о 64 боевых столкновениях и жертвах среди гражданского населения в результате российских атак, включая воздушные удары и обстрелы, на фоне сложной ситуации на востоке и юге страны.

Война •   •  19555 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

В Индии останавливают продажи авиабилетов и ограничивают поток туристов на соседние Мальдивы на фоне конфликта с выводом войск

EaseMyTrip прекращает бронирование на Мальдивах после оскорблений в адрес премьер-министра Индии, вместо этого продвигает внутренний туризм.

Новости Мира •   •  20169 просмотра
В Индии останавливают продажи авиабилетов и ограничивают поток туристов на соседние Мальдивы на фоне конфликта с выводом войск