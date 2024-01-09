Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп
Киев • УНН
Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.
Верховная Рада вероятно в среду, 10 января, назначит бывшую главу Антимонопольного комитета, члена Счетной палаты Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
"А еще завтра будет завершено назначение Ольги Пищанской председателем Счетной палаты Украины. Это первый вопрос, по факту продолжение с прошлого заседания. Власть голоса уже на нее подсобрала, так что все будет ок у них", - написал Железняк.
Он добавил, что завтра также планируется принятие в первом чтении законопроекта, необходимый для переговоров о членстве в ЕС.
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Напомним,
Счетную палату с 2018 года по апрель 2023 года возглавлял Валерий Пацкан.
Ольга Пищанская была уволена с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.
21 декабря Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты, в том числе и Пищанской. Тогда сообщалось, что Пищанскую могут избрать председателем Счетной палаты.
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп
Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.
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