Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Верховная Рада вероятно в среду, 10 января, назначит бывшую главу Антимонопольного комитета, члена Счетной палаты Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"А еще завтра будет завершено назначение Ольги Пищанской председателем Счетной палаты Украины. Это первый вопрос, по факту продолжение с прошлого заседания. Власть голоса уже на нее подсобрала, так что все будет ок у них", - написал Железняк.

Он добавил, что завтра также планируется принятие в первом чтении законопроекта, необходимый для переговоров о членстве в ЕС.

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Напомним,

Счетную палату с 2018 года по апрель 2023 года возглавлял Валерий Пацкан.

Ольга Пищанская была уволена с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.

21 декабря Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты, в том числе и Пищанской. Тогда сообщалось, что Пищанскую могут избрать председателем Счетной палаты.