Рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада схвалила звільнення Ольги Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету України, повідомляє УНН.
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«Завершили кадровий блок на сьогодні: Парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської» , - зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, звільнення Піщанської підтримало 306 народних депутатів.
Раніше
Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що до Верховної Ради надійшла заява від Ольги Піщанської про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України.
Перед цим голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом зміни очікуються на посаді голови Антимонопольного комітету - її має обійняти Павло Кириленко.