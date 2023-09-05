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Рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови АМКУ

Рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада схвалила звільнення Ольги Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету України, повідомляє УНН.

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«Завершили кадровий блок на сьогодні: Парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської» , - зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, звільнення Піщанської підтримало 306 народних депутатів.

Раніше

Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що до Верховної Ради надійшла заява від Ольги Піщанської про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України.

Перед цим голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом зміни очікуються на посаді голови Антимонопольного комітету - її має обійняти Павло Кириленко.

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