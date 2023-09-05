Рада поддержала увольнение Пищанской с должности главы АМКУ

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«Завершили кадровый блок на сегодня: Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской» , - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, увольнение Пищанской поддержало 306 народных депутата.



Ранее

Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховную Раду поступило заявление от Ольги Пищанской об увольнении с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время изменения ожидаются на должности главы Антимонопольного комитета - ее должен занять Павел Кириленко.