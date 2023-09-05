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Арахамія анонсував нові кадрові зміни: торкнуться голови АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Найближчим часом зміни очікуються на посаді голови Антимонопольного комітету - її, як очікується, має обійняти Павло Кириленко, повідомив у вівторок голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, пише УНН.

Цитата

"Зміни до порядку денного роботи ВР в кадрових питаннях. Вчора КМУ встиг опрацювати всі необхідні документи, тому додаємо ще одне питання: 1. Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. 2. Наступного дня опрацювуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", - повідомив Арахамія у Telegram.

З його слів, "посада голови ФДМУ поки залишається без призначення".

Нагадаємо

4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна. Її розглянуть на найближчому засіданні парламенту. Профільний комітет підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Українські Національні Новини

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