Стефанчук: до ВР надійшла заява голови АМКУ про звільнення

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"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук у Facebook.

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Раніше голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом зміни очікуються на посаді голови Антимонопольного комітету - її має обійняти Павло Кириленко.