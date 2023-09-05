Стефанчук: до ВР надійшла заява голови АМКУ про звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. До Верховної Ради надійшла заява від Ольги Піщанської про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України, повідомив у вівторок голова парламенту Руслан Стефанчук, пише УНН.
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"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук у Facebook.
Деталі
Раніше голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом зміни очікуються на посаді голови Антимонопольного комітету - її має обійняти Павло Кириленко.