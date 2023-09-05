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15:57 • 42886 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 95603 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 100618 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 84222 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 81801 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107720 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Стефанчук: в ВР поступило заявление главы АМКУ об увольнении

Стефанчук: в ВР поступило заявление главы АМКУ об увольнении

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Верховную Раду поступило заявление от Ольги Пищанской об увольнении с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, сообщил во вторник председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Цитата

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал Стефанчук в Facebook.

Детали

Ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время изменения ожидаются на должности главы Антимонопольного комитета - ее должен занять Павел Кириленко.

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