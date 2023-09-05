Стефанчук: в ВР поступило заявление главы АМКУ об увольнении

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал Стефанчук в Facebook.

Детали

Ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время изменения ожидаются на должности главы Антимонопольного комитета - ее должен занять Павел Кириленко.