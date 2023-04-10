Рада висловила недовіру голові Рахункової палати та підтримала його звільнення з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада України підтримала висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану, повідомляє УНН.
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«За» недовіру Пацкану проголосувало 250 нардепів, не підтримали постанову про недовіру – 26 народних обранців.
Наслідком висловлення недовіри має бути звільнення Валерія Пацкана з посади.
Нагадаємо
24 жовтня Валерію Пацкану було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.
1 грудня 2022 року Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.
Пізніше народні депутати ініціювали збір підписів за висловлення недовіри Пацкану. 21 грудня 2022 року у ВР було зареєстровано постанову про висловлення недовіри голові Рахункової палати.
10 квітня 2023 року Комітет з питань бюджету Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування на пленарному засіданні щодо висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану.
Член комітету Павел Фролов повідомив, що доповів на комітеті про факти, що характеризують роботу Пацкана на цій посаді протягом 5 років. За словами представника регламентного комітету, Єврокомісія у звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила "в перекладі з дипломатичної мови повний провал" євроінтеграції Рахунковою палатою, яка "так і не стала вищим органом державного аудиту".