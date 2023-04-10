Рада выразила недоверие главе Счетной палаты и поддержала его увольнение с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада Украины поддержала выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану, сообщает УНН.
Детали
«За» недоверие Пацкану проголосовало 250 нардепов, не поддержали постановление о недоверии – 26 народных избранников.
Следствием выражения недоверия должно быть увольнение Валерия Пацкана с должности.
Напомним
24 октября Валерию Пацкану было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.
1 декабря 2022 года Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.
Позже народные депутаты инициировали сбор подписей за выражение недоверия Пацкану. 21 декабря 2022 года в ВР было зарегистрировано постановление о выражении недоверия председателю Счетной палаты.
10 апреля 2023 года Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования на пленарном заседании о выражении недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.
Член комитета Павел Фролов сообщил, что доложил на комитете о фактах, характеризующих работу Пацкана на этой должности в течение 5 лет. По словам представителя регламентного комитета, Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила "в переводе с дипломатического языка полный провал" евроинтеграции Счетной палатой, которая "так и не стала высшим органом государственного аудита".