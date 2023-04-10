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Рада выразила недоверие главе Счетной палаты и поддержала его увольнение с должности

Рада выразила недоверие главе Счетной палаты и поддержала его увольнение с должности

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада Украины поддержала выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану, сообщает УНН.

Детали

«За» недоверие Пацкану проголосовало 250 нардепов, не поддержали постановление о недоверии – 26 народных избранников.

Следствием выражения недоверия должно быть увольнение Валерия Пацкана с должности.

Напомним

24 октября Валерию Пацкану было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.

1 декабря 2022 года Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.

Позже народные депутаты инициировали сбор подписей за выражение недоверия Пацкану. 21 декабря 2022 года в ВР было зарегистрировано постановление о выражении недоверия председателю Счетной палаты.

10 апреля 2023 года Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования на пленарном заседании о выражении недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.

Член комитета Павел Фролов сообщил, что доложил на комитете о фактах, характеризующих работу Пацкана на этой должности в течение 5 лет. По словам представителя регламентного комитета, Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила "в переводе с дипломатического языка полный провал" евроинтеграции Счетной палатой, которая "так и не стала высшим органом государственного аудита".

Украинские Национальные Новости

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