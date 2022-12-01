Рада провалила звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

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Постанова №8211 була винесена в зал і набрала лише 215 голосів з 226 необхідних.

Нагадаємо

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що написав заяву про відставку.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав його відставку з посади голови Рахункової палати.

24 жовтня йому було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.