Рада провалила увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Постановление №8211 было вынесено в зал и набрало только 215 голосов из 226 необходимых.
Напомним
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что написал заявление об отставке.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал его отставку с должности главы Счетной палаты.
24 октября ему было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации по найму жилья в столице.
Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.