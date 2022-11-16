Комітет ВР підтримав відставку Пацкана з посади голови Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав відставку Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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“Бюджетний комітет підтримав відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана. Тепер це рішення має проголосувати Рада”, – написав він у своєму Телеграм.
Доповнення
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан у своєму Facebook підтвердив, що написав заяву про відставку.
24 жовтня Валерію Пацкану було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.