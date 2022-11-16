Комітет ВР підтримав відставку Пацкана з посади голови Рахункової палати

Цитата

“Бюджетний комітет підтримав відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана. Тепер це рішення має проголосувати Рада”, – написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан у своєму Facebook підтвердив, що написав заяву про відставку.

24 жовтня Валерію Пацкану було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.